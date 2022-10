Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines BMW

Hildesheim (ots)

Elze (jah):

In der Zeit vom 18.10.2022, 06:40 Uhr bis 19.10.2022, 11:30 Uhr, wurde in Banteln, dortigem Bahnhofsparkplatz ein weißer BMW 320ed, Baujahr 2013, total entwendet. Der Geschädigte hatte seinen PKW am Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Bei seiner Rückkehr am 20.10.2022 bemerkte er den Diebstahl des PKW. Durch einen Zeugen konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Das PK Elze bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr:05068/93030, zu melden.

