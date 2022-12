POL-E: Essen: 16-jährige Motorrollerfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen grauen SUV

Essen (ots) - Essen-Stadtgebiete / Mülheim an der Ruhr-Stadtgebiete: Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Essen vor betrügerischen Wasserwerkern, die es insbesondere auf Wertgegenstände sowie das Geld von Senioren abgesehen haben. Unbekannte Täter klingelten am Dienstag (20. Dezember) an der Wohnung eines Ehepaares (63, w / 71, m) in Bochold und gaben sich als Wasserwerker aus. Einen Tag später (21.Dezember) ...

