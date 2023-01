POL-NE: Kleinkraftrad nach Verfolgung sichergestellt

Grevenbroich (ots) - Am Freitag (06.01.), gegen 19:15 Uhr, wurden ein 42 Jahre alter Mann aus Grevenbroich und ein 22 Jahre alter Mann aus Rommerskirchen an der Anschrift "Breite Straße" leicht verletzt. Zwei Jugendliche hatten die Männer im Vorbeigehen mit Reizstoff besprüht. Die Angreifer entfernten sich nach der Tat in Richtung der Straße "Am Zehnthof". Die Jugendlichen sollen 15 bis 16 Jahre alt sein und ein ...

