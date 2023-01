Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Grevenbroich

Neuss; Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (10.01.) hörte ein aufmerksamer Zeuge gegen 18:10 Uhr Geräusche aus dem Nachbarhaus. Beim Nachsehen stellte er fest, dass offensichtlich zwei dunkel gekleidete, männliche Personen durch ein Badezimmerfenster in das Haus an der Straße Im Klosterfeld in Neuss einbrachen. Er machte auf sich aufmerksam und die Personen flüchteten. Die hinzugerufenen Polizei konnte trotz eingeleiteter Fahndung die Tatverdächtigen nicht antreffen. Ob Diebesgut erlangt wurde ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Ermlandstraße in Grevenbroich verschafften sich Unbekannte am Dienstag (10.01) zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Einbrecher durchwühlten Räume, Schränke und öffneten Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Geldbörsen entwendet worden. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

