Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Vermutlich technischer Defekt an Gastherme

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17:24 Uhr mit dem Stichwort Brandnachschau in die Straße Auf dem Schnee alarmiert. Vor Ort wurde die Wohneinheit begangen und die Gastherme in Augenschein genommen. Dabei konnte ein leichter Brandgeruch wahrgenommen werden. Die durchgeführten Messungen der Feuerwehr verliefen ohne große Auffälligkeiten, vorsorglich wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, der Gashaupthahn abgeschiebert und die Heizungsanlage stromlos geschaltet. Ein Fachunternehmen wurde durch die Mieterin beauftragt.

Der Einsatz für den Löschzug der Feuerwehr endete gegen 18:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell