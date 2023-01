Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Eine Person bei Wohnungsbrand verletzt

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (11.01.) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 21:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Teuschstraße gerufen. Bei Eintreffen konnten Feuerwehr und Polizei eine stark verrauchte Wohnung auffinden in der sich noch eine Person aufhielt. Diese konnte durch Mitarbeiter der Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung gerettet werden und wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nach ersten Erkenntnissen kein Gebäudeschaden.

Der Grund der Rauchentwicklung ist zur Zeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, welche beim Kriminalkommissariat 11 in Neuss geführt werden. Eine Fahrlässigkeit der Brandverursachung kann nicht ausgeschlossen werden.

