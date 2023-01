Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Ausgelassener Fastnachts-Auftakt

Freiburg (ots)

Bei besucherfreundlichem Wetter und sehr guter Vorbereitung der veranstaltenden Narrenzunft freut sich die Waldkircher Polizei, von einer insgesamt sehr friedfertigen Veranstaltung sprechen zu können.

Obwohl sich Samstagnacht und Sonntagmittag, grob geschätzt, jeweils mehr als 10.000 Besucher in der Waldkircher Innenstadt aufhielten, fiel die ausgelassene und fröhliche Stimmung positiv auf.

Nach Beobachtung der Polizei waren fast ausschließlich fröhliche (später auch feuchtfröhliche), verkleidete Menschen in Waldkirch unterwegs, die wussten, was sich gehört und wie man feiert. Allerdings zehrte die extrem laute elektronische Musik, die am Samstag und Sonntag quasi durchgehend den Marktplatz beschallte, an den Nerven der Marktplatzanwohner.

Etwas außergewöhnlich ist die Mitteilung einer Mutter, deren 13-Jähriger Sohn nach dem Umzug am Sonntag einen "blauen Fleck" mit nach Hause brachte. Diesen habe ihm ein Trommler während des Umzugs im Vorbeilaufen angeblich grundlos durch mehrfache Schläge mit dem Schlägel zugefügt. Geschehen sei dies im Bereich Langestraße/Bismarckstraße. Wo genau und wann genau steht nicht fest. Die Polizei prüft, ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zur Klärung des Tatgeschehens. Möglicherweise haben Zuschauer sogar Filmaufnahmen, welche der Polizei helfen könnten.

Samstagnacht provozierte ein Heranwachsender wiederholt Festbesucher und Polizeibeamte auf Präsenzstreife im Veranstaltungsraum, indem er zum Beispiel aus nächster Nähe Kopfstöße antäuschte. Bei der Personenkontrolle wurde er dann ausfällig und schlug einen Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. Wie zu erwarten war, stand der aggressive Zeitgenosse erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ferner fand die Polizei illegale Betäubungsmittel bei ihm. Aufgrund seiner Aggressivität musste die Polizei den Heranwachsenden Endinger zur Verhinderung weiterer Gefahren für Festbesucher vom Festgelände entfernen und anschließend in Gewahrsam nehmen.

Aufs Fest durfte er im Anschluss nicht mehr. In Kooperation mit dem für seinen Wohnort zuständigen Polizeirevier wird nun auch geprüft, ob er für die anstehenden Fastnachtsveranstaltungen dort und auch in Waldkirch "gesperrt" werden muss.

Bis dahin sieht er schon mal einem Strafverfahren entgegen. Hinweise zu jeglichen Ereignissen vom Wochenende bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell