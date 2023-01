Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/Munster: Pkw gestohlen - Festnahme; Lindwedel: Einbruch: Sammlerstücke gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.01.2023 Nr. 1

17.01 / Pkw gestohlen - Festnahme

Soltau/Munster: "Gelegenheit macht Diebe"! So oder so ähnlich könnte das Szenario von Dienstagabend umschrieben werden, als zwei Männer gegen 20.50 Uhr ein Auto stahlen, das mit laufendem Motor und einer geöffneten Tür an der Kreissparkassenfiliale am Rühberg stand. Während die Fahrerin ihre Bankgeschäfte erledigte, vernahm sie das Aufheulen des Motors und stellte kurz darauf den Diebstahl ihres Mercedes A-Klasse fest. Durch einen unabhängigen Zeugen wurde wenig später ein Fahrzeug wegen unsicherer Fahrweise auf der B71 in Richtung Munster gemeldet. Schnell war klar, dass es sich um den gestohlenen Mercedes handelte. Im Rahmen der Sofortfahndung konnte der Wagen in der Ortschaft Alvern von Polizeibeamten fahrend festgestellt werden. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und erhöhte seine Geschwindigkeit. Am Kreisel, Ortseingang Munster, verunfallte der Pkw - der Fahrer flüchtete aus dem Fahrzeug, konnte aber nach kurzer Verfolgung von Polizisten festgenommen werden. Der Beifahrer verblieb im Pkw und stieg nach Aufforderung aus. Die Täter im Alter von 26 und 38 Jahren aus Soltau und Walsrode standen beide unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der 26jährige Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,97 Promille. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Ergebnis des Beifahrers lautete 1,12 Promille. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

17.01 / Einbruch: Sammlerstücke gestohlen

Lindwedel: In der Zeit zwischen Samstag, 07.01. und Dienstag, 17.01.23 brachen Unbekannte die Eingangstür eines Hauses an der Straße Raakheide auf, betraten das Objekt und entwendeten unter anderem ein Modellauto und eine Modelleisenbahn. Der Gesamtschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

