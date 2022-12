Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Brandstiftung an Lüner Grundschule

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1410

Am Montag (26. Dezember) gegen 21 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand an der Viktoriaschule in Lünen. Die Polizei Dortmund sucht nun weitere Zeugen.

Ersten Zeugenangaben zufolge bemerkte der 73-jährige Lüner zunächst eine Rauchentwicklung aus dem hinteren Teil der Turnhalle. Die Polizisten stellten beim Eintreffen Flammen aus den Fenstern im Obergeschoss fest.

An einem Anbau mit Sanitäranlagen fanden die eingesetzten Beamten ein eingeschlagenes Fenster sowie eine aufgestellte Europalette vor. Zudem waren Hebelmarken erkennbar. Aufgrund der vor Ort festgestellten Spuren ist von Brandstiftung auszugehen.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt geben können. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231/132-7441. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell