POL-HM: Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht!

Hessisch Oldendorf (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Freitag (11.11.2022) in der Narzissenstraße in Hessisch Oldendorf zwei Fahrräder sichergestellt, welche eine Woche zuvor im Hessisch Oldendorfer Ortsteil Fuhlen entwendet wurden.

Die beiden Fahrräder waren in einem zu einem Privathaus gehörenden Fahrradständer abgestellt, ebenso wie ein anthrazitfarbenes, augenscheinlich neuwertiges CUBE-Mountainbike, welches keinem der Hausbewohner zugeordnet werden konnte.

Alle Fahrräder wurden von der Polizei sichergestellt.

Zu dem CUBE-Mountainbike liegt bisher keine Diebstahlsanzeige vor. Der Eigentümer wird daher gebeten, sich mit der Polizeistation in Hessisch Oldendorf (Tel.: 05152/69872-0) in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus werden Zeugen, zu den Diebstählen in Fuhlen gesucht. Sachdienliche Hinweise werden unter der o.g. entgegengenommen.

