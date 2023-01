Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Mutmaßlich berauschte Autofahrerin kommt von Straße ab - schwer verletzter Mitfahrer und hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 28.01.2023, hat eine mutmaßlich berauschte Autofahrerin in Lottstetten einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 04:50 Uhr dürfte die 44-jährige in der Nacker Straße von der Fahrbahn geraten sein. Ihr SUV prallte gegen einen vor einem dortigen Haus geparkten VW. Durch die Aufprallwucht wurde dieser Pkw noch in einen Zaun geschoben. Im SUV verletzte sich ein 33 Jahre alter Mann schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Schweizer Klinik gebracht. Eine mitfahrende Frau hatte sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte von der Unfallstelle zu Fuß entfernt. Bei der völlig unkooperativenen mutmaßlichen Fahrerin konnten Alkoholgeruch und ein Joint festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde erhoben. An beiden Autos dürften Totalschäden entstanden sein. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf einem hohen fünfstelligen Betrag belaufen.

