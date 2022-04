Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/Geldautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Im Rahmen ihrer Streife stellten Polizisten an einem freistehenden Geldautomaten Funkenflug fest. Beim Eintreffen am Automaten sahen sie einen älteren silbernen Mercedes Benz der vor dem Geldautomaten geparkt war. An dem Automaten beobachteten sie eine Person, die an diesem manipulierte. Auf Ansprache der Beamten stieg die bislang unbekannte Person in ihr Auto und flüchtete in Richtung Wohngebiet. Die Tatzeit war der Mittwoch, 6.6., kurz nach 2.20 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmnen zu melden, Tel. 02594/7930.

