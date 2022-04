Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Innenstadt/Erneute Einbrüche in der Dülmener Innenstadt

Coesfeld (ots)

Nach dem Einbruch im Laufe des vergangenen Wochenendes, drangen nun unbekannte Täter erneut in die Räumlichkeiten des Jugendamtes an der Coesfelder Straße ein.

Im Inneren hebelten sie mehrere Türen sowie Mobiliar auf und suchten nach Wertgegenständen. Die Tatzeit liegt zwischen 20.20 Uhr am Montag und Dienstagmorgen 6.50 Uhr.

Weiterhin versuchten, vermutlich die selben unbekannten Täter, in der Nacht zum Dienstag in die Räumlichkeiten der Verbraucherzentrale am Overbergplatz einzudringen. Hier blieb es beim Versuch und die Unbekannten gelangten nicht ins Innere.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen in der Dülmener Innenstadt gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

