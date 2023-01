POL-FR: Friedenweiler-Rötenbach: Einbruch in Vereinsheim - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 28.01.2023, hat eine mutmaßlich berauschte Autofahrerin in Lottstetten einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 04:50 Uhr dürfte die 44-jährige in der Nacker Straße von der Fahrbahn geraten sein. Ihr SUV prallte gegen einen vor einem dortigen Haus geparkten VW. Durch die ...

