Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nach Alleinunfall Baum entwurzelt und Person im Fahrzeug eingeklemmt

Olpe (ots)

Am 08.10.2022 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 87-jähriger Ennepetaler die K 18 aus Richtung Kruberg kommend in Richtung Rother Stein. Auf einer langen Geraden kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 50 m durch den Randstreifen und kollidierte mit einem Baum, der durch den Aufprall entwurzelt wurde und auf die Fahrbahn fiel. Das Fahrzeug überschlug sich über die Front und blieb auf dem Dach liegen, so dass der Fahrer im Fahrzeuginneren eingeklemmt wurde. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, wo er stationär behandelt wurde. Die K 18 war während der Unfallaufnahme bis ca. 11:55 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell