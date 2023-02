Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere glättebedingte Unfälle

Junge Frau lebensbedrohlich verletzt

Metelsdorf (ots)

In den Abendstunden des 31.01.2023 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf insgesamt fünf witterungsbedingte Verkehrsunfälle. In allen Fällen war die Ursache, die nicht den Straßen- und Witterungsbedingungen angepasste Geschwindigkeit. In vier Fällen blieb es bei Blechschäden, einige Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im westlichen Bereich der BAB 20, in Fahrtrichtung Lübeck, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 18-jährige Fahrzeugführerin eines PKW SEAT kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Sie wurde durch einen Rettungswagen in das Uni-Klinikum nach Lübeck gebracht. Zwischenzeitlich musste die BAB 20 am Unfallort voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Gerd Schulz Polizeihauptmeister Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell