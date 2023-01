Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gymnasium in Parchim von unbekannten Tätern beschädigt

Parchim (ots)

Am Sonntag, 29.01.2023, erhielt die Polizei gegen 21:20 Uhr Kenntnis über diverse Beschädigungen am Friedrich-Franz-Gymnasium in Parchim. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten eine Vielzahl an zerstörten und beschädigten Fensterscheiben sowie Graffiti feststellen. Eine Absuche im Objekt ergab keinen Verdacht, dass die unbekannten Täter in die Schule gelangten. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden an der Schule mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Hinweise zum Täter / zu den Tätern und zur Tat nehmen die Polizei in Parchim unter der TelNr. 03871-6000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Hinweise können zudem auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell