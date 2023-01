Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Wismar (ots)

Am Donnerstag, 26.01.2023, kam es gegen 22:40 Uhr in der Hansestadt Wismar zu einem Verkehrsunfall bei dem beide beteiligten Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 21-jährige VW-Fahrerin die Lübsche Straße in Wismar aus Richtung Wendorf kommend in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung Lübsche Straße / Ecke Burgwall wollte zeitgleich der 18-jährige Fahrer eines Audi die Kreuzung aus Richtung Schiffbauerdamm kommend in Richtung Philipp-Müller-Straße überqueren. Dieser missachtete dabei die Vorfahrt der VW-Fahrerin und es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. In der Folge wurde die 21-jährige Fahrerin des VW leicht verletzt und mit einem RTW ins Klinikum Wismar gefahren. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf 15.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle konnten gegen 23:20 Uhr beendet werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

