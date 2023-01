Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zweifache Täterfestnahme nach Durchsuchungen

Rostock (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Rostock Aufgrund des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Rostocker Kriminalpolizei am heutigen Vormittag mehrere Objekte im Landkreis Rostock durchsucht und zwei Personen festgenommen. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse sowie zwei Haftbefehle beantragt und am Mittwoch, den 25. Januar umgesetzt. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei durchsuchten die Beamten insgesamt neun Objekte in Kröpelin und Bad Doberan. Hierbei kamen auch Rauschgiftspürhunde zum Einsatz. Die Polizei konnte neben Betäubungsmittel noch zahlreiche, weitere Beweismittel sicherstellen. Zu Umfang und Menge können aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben gemacht werden. Ferner nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Dabei handelt es sich um einen 31-Jährigen sowie einen 35-Jährigen aus Kröpelin. Beide besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie wurden dem Haftrichter des Amtsgerichts Rostock vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft der beiden Männer an, woraufhin sie in die Justizvollzugsanstalten nach Waldeck und Bützow verbracht wurden. Tobias Gläser

