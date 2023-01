POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Glaisin bei Ludwigslust

Wismar (ots) - Am Donnerstag, 26.01.2023, kam es gegen 22:40 Uhr in der Hansestadt Wismar zu einem Verkehrsunfall bei dem beide beteiligten Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 21-jährige VW-Fahrerin die Lübsche Straße in Wismar aus Richtung Wendorf kommend in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung Lübsche Straße / Ecke Burgwall wollte zeitgleich der 18-jährige Fahrer ...

mehr