Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Grevesmühlen - Mehrere Bäume durch Graffiti beschmiert

Grevesmühlen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende hat die Polizei Grevesmühlen mehrere Graffiti mit Russlandbezug festgestellt. Während ihrer Streifentätigkeit am Samstagmorgen befuhren Beamte des Polizeireviers Grevesmühlen die Landesstraße 03. Zwischen den Ortschaften Rolofshagen und Grevesmühlen konnten sie mehrere Z-Symbole an Bäumen feststellen. Diese waren in einer Durchschnittsgröße von 20x20 Zentimetern durch gelbe Sprühfarbe angebracht. Am Ende wurden insgesamt 34 Symbole, verteilt auf 2,8 Kilometer gezählt. Die Polizei veranlasste das Entfernen der Schmierereien. Hierzu ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise hierzu geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03881-7200 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

