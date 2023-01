POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock vom 30.01.2023

Parchim (ots) - Am Sonntag, 29.01.2023, erhielt die Polizei gegen 21:20 Uhr Kenntnis über diverse Beschädigungen am Friedrich-Franz-Gymnasium in Parchim. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten eine Vielzahl an zerstörten und beschädigten Fensterscheiben sowie Graffiti feststellen. Eine Absuche im Objekt ergab keinen Verdacht, dass die unbekannten Täter in die Schule gelangten. Nach ersten Schätzungen beträgt der ...

