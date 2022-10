Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Einbrecher macht Beute

Am Dienstag stieg ein Unbekannter in Schemmerhofen durch ein Fenster.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 9 Uhr und 10.45 Uhr in der Lilienstraße. Der Einbrecher hebelte ein Fenster an dem Wohnhaus auf. Im Innern durchwühlte er Schränke. Dort fand er Schmuck und Bargeld. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr verdächtige Personen in der Lilienstraße gesehen? - Wer hat am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Lilienstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen oder kann Hinweise geben?

+++++++ 2114956

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell