BPOL-F: "Naschkatze" wird dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt am Main (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Dienstagmorgen ein Diebesduo am Hauptbahnhof Frankfurt am Main festnehmen. Zunächst geriet jedoch lediglich einer der beiden Täter in das Visier der Beamten. Der 24-jährige Mann versuchte, wie sich später herausstellte, mit einer gestohlenen EC-Karte zwei Packungen Zigaretten zu erwerben. Als eine ...

mehr