BPOL-F: Person in den Gleisen löst Polizeieinsatz aus und sorgt für erhebliche Beeinträchtigungen

Frankfurt am Main (ots) - Weil ein 32-jähriger Mann aus Stadtprozelten (Landkreis Miltenberg in Bayern) am Freitagabend in einem ICE von Dortmund nach Frankfurt keinen Fahrschein vorweisen konnte und die Zugbegleiterin beleidigte, wurden Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt eingesetzt. Direkt nach der ersten Ansprache der Beamten entgegnete der ...

mehr