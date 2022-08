BPOL-F: Aggressiver Reisender beleidigt und bespuckt Polizeibeamte

Frankfurt am Main (ots) - Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr der Hinweis eines Reisenden ein, wonach eine männliche Person schwenkend mit einem Beil in der Hand im Hauptbahnhof Frankfurt gesichtet wurde. Die umgehend eingesetzten Beamten konnten den 38-jährigen Mann aus Maintal antreffen und widerstandslos ...

mehr