Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Diebesduo treibt sein Unwesen - Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Dienstagmorgen ein Diebesduo am Hauptbahnhof Frankfurt am Main festnehmen.

Zunächst geriet jedoch lediglich einer der beiden Täter in das Visier der Beamten. Der 24-jährige Mann versuchte, wie sich später herausstellte, mit einer gestohlenen EC-Karte zwei Packungen Zigaretten zu erwerben. Als eine PIN-Eingabe gefordert wurde, brach der Mann den Vorgang ab und flüchtete aus dem Hauptbahnhof.

Anhand von Bildern aus der initiierten Videoauswertung wurde nach dem 24-Jährigen gefahndet, der kurz darauf in Begleitung eines weiteren 34-jährigen Mannes an der Straßenbahnhaltestelle "Am Hauptbahnhof" angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und bei der Durchsuchung der beiden Männer konnten bei dem 34-jährigen Begleiter, neben der im Tabakwarengeschäft durch den 24-jährigen Täter missbräuchlich verwendeten EC-Karte, zwei Smartphone und ein Tablet aufgefunden werden, welche ebenfalls aus Diebstahlshandlungen stammen. Weiterhin wurde bekannt, dass sich der marokkanische Staatsangehörige derzeit unerlaubt in Deutschland aufhält und es wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt. Der 34-Jährige wird daher heute dem Haftrichter vorgeführt.

Der 24-jährige Mann des Diebesduos wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen versuchtem Computerbetrug und Unterschlagung wurden gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell