LPI-J: Erleichtert ins Klinikum

Kahla/Camburg (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland hatten es am Samstag drei Mal mit trinkfesten Verkehrsteilnehmern zu tun. Während eine 66-Jährige mit ihrem Pkw in Großeutersdorf am Vormittag einen Verkehrsunfall verursachte, bei der die Unfallgegnerin mit dem Schrecken davon kam, hatte der Unfall für die Verursacherin weitreichende Konsequenzen. Sie musste ihren Führerschein an Ort und Stelle ...

mehr