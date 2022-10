Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche und Diebstähle an Kfz

Übach-Palenberg (ots)

Zwischen dem 6. Oktober (Donnerstag) und dem 7. Oktober (Freitag) wurden mehrere parkende Pkw aufgebrochen. An der Thornstraße öffneten die Täter gewaltsam eine Tür eines parkenden Fahrzeugs. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt. An zwei an der Lessingstraße parkenden Pkw wurde der Tankdeckel aufgebrochen und Benzin entwendet. Eine Geldbörse mit persönlichen Papieren wurde aus einem Fahrzeug gestohlen, welches an der Gartenstraße parkte. Zwischen dem 8. Oktober (Samstag), 12 Uhr und dem 9. Oktober (Sonntag), 14.30 Uhr, wurde ein Reifen eines an der Rölkestraße parkenden Fahrzeugs entwendet, so dass am Fahrzeug auch weitere Schäden nicht auszuschließen sind.

