Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Musikbox aus Fahrrad-Anhänger gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Ein 19-jähriger Heinsberger fuhr am Samstag (8. Oktober) gegen 22.40 Uhr mit einem Fahrrad samt Anhänger einen Gehweg des Wurmauenparks entlang. Auf dem Anhänger stand eine Musikbox, die mittels eines Spanngurtes gesichert war. Neben ihr fuhr in gleicher Richtung ein Jugendlicher mit einem E-Bike, der die Box aus dem Fahrradanhänger nahm und sich dann über den Beamtenweg in Richtung Herog-Wilhelm-Straße entfernte. Der Täter war vermutlich etwa 13 bis 15 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß, hatte blonde Haare sowie eine sehr schlanke Statur und wirkte europäisch. Wer kann Angaben zu seiner Identität sowie zum Verbleib der Musikbox machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell