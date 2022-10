Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gartenhaus aufgebrochen

Heinsberg-Horst (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 19 Uhr am Samstag (8.Oktober) und 11 Uhr am Sonntag (9. Oktober) Zutritt zu einem Gartenhaus auf einem Privatgelände an der Mühlenteichstraße. Sie entwendeten zwei Kettensägen der Marke Stihl , zwei Rasentrimmer derselben Marke und einen silbernen Werkzeugkoffer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell