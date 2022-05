Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Tageswohnungseinbruch

Lippe (ots)

(RB) Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:40 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Dachsstraße. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten der Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

