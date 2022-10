Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Waldfeucht-Haaren (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Heinsberg wurde am 9. Oktober (Sonntag), gegen 3 Uhr, durch eine unbekannte Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Er hatte sich auf dem Gelände des Oktoberfestes an der Brauereistraße aufgehalten, als er mitbekam, dass sich eine Auseinandersetzung entwickelte. Als er schlichtend eingreifen wollte, wurde er von einer bislang unbekannten männlichen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er zog sich Verletzungen am Auge zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Hinweise können Sie alternativ auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

