POL-OS: Bersenbrück: Mercedes kam von der Fahrbahn ab - 21-Jähriger schwer verletzt

Bersenbrück (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Freitagabend mit seinem Mercedes die B214 aus Ankum kommend. Auf Höhe der Bushaltestelle "Ahausen Ort" geriet er im Ausgang einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und in den Seitenraum. Der Wagen kollidierte an einer dortigen Böschung mit mehreren kleinen Büschen und kam nach etwa 70 Metern auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen. Der junge Mann aus Bersenbrück wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Sein Mercedes erlitt einen Totalschaden.

