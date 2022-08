POL-PDNR: Straßenhaus, B256, Verkehrsunfallflucht

Raubach (ots) - Am 18.08.2022, ca. 17.00 Uhr ereignete sich in der Niederhofer Straße in Raubach ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der Fahrer eines PKW touchierte Bauzäune und eine Leitplanke neben der Fahrbahn. In der Folge ist der PKW nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt. Diesem wurde eine Blutprobe ...

