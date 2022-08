Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bei Durchsuchung Betäubungsmittel und entwendetes Fahrrad ausgefunden

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend vollstreckten Beamte der der Linzer Polizeiinspektion einen Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung eines 39-jährigen Mannes aus Linz. Ursprung der Durchsuchung war der Verdacht einer Unterschlagung eines Mobiltelefons. Das Handy fanden die Beamten zwar nicht, jedoch hatte der Mann Betäubungsmittel in seiner Wohnung gelagert. Weiterhin stießen die Beamten auf ein Fahrrad, welches am 10.06.2022 am Linzer Gymnasium entwendet wurde. Die Betäubungsmittel und das Fahrrad wurden sichergestellt, gegen den Mann ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

