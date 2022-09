Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf: Sachbeschädigung in Supermarkt - Kühlregal beschmiert

Osnabrück (ots)

Am Samstag ereignete sich in einem Verbrauchermarkt im Bereich Hauptstraße / Heideweg eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Gegen 21:25 Uhr versahen zwei Personen, vermummt durch Kapuzen und Mund-Nasen-Schutze, Kühlregale mit Tierprodukten wie Käse und Fleisch mit Schriftzügen. Unter anderem wurden die Schriftzüge "MORD" und "LEICHEN" aufgetragen. Zusammen wurden 18 Türen von Wandkühlregalen durch die Farbschmierereien beschädigt. Die Verursacher flohen unerkannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht Hinweisen nach. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Damme unter 05491/999360.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell