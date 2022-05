Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen Betruges gesucht! Bundespolizei nimmt Mann am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29. Mai 2022) vollstreckten Beamte der Bundespolizei einen Haftbefehl am Flughafen Köln/Bonn. Gegen 01:00 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten einen 65-Jährigen, der nach Antalya reisen wollte. Der Niederländische Staatsangehörige wurde jedoch durch die Staatsanwaltschaft Essen gesucht, wie sich nach einer Fahndungsabfrage herausstellte. Bereits vor rund vier Jahren hatte das Amtsgericht Essen den Mann wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt, die der Gesuchte jedoch nicht beglich. Seit September 2019 ließ daher die Staatsanwaltschaft Essen nach dem Mann fahnden. Ihm drohte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen. Diese konnte der Festgenommene jedoch abwenden, indem er noch vor Ort die Geldstrafe einschließlich offener Verfahrenskosten in Höhe von insgesamt 1303 Euro beglich. Im Anschluss auf freien Fuß gesetzt, konnte der Mann seine Reise fortsetzen und erreichte sogar seinen Flug in Richtung Türkei noch im letzten Moment.

