Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte bereiten S-Bahnen Hindernisse in Marl - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Bahnverkehr

Recklinghausen - Marl (ots)

Gestern Nachmittag (29. Mai) mussten zwei S-Bahnen in Marl-Drewer Schnellbremsungen einleiten. Unbekannte hatten Gegenstände auf die Gleise platziert. Eine S-Bahn wurde beschädigt.

Gegen 18:15 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei in Recklinghausen. Die S 9 von Haltern am See in Richtung Wuppertal sei mit einem in der Strecke abgestellten Einkaufswagen kollidiert. Der Triebfahrzeugführer musste in Höhe der Lassallestraße in Marl eine Schnellbremsung einleiten. Später stellte sich heraus, dass die Front des Zuges beschädigt worden ist.

Nur wenige Minuten später, alarmierte der Triebfahrzeugführer der entgegengesetzt fahrenden S 9 in Richtung Haltern am See die Bundespolizei. Auch an der Lassallestraße, hätten Unbekannte über mehrere Meter, Schottersteine auf den Gleiskörper platziert. Der Zug konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich nahe der Bahnstrecke in Höhe der Lassallestraße in Marl-Drewer aufgehalten haben? Die erste Tat hat sich vermutlich am 29. Mai gegen 18:14 Uhr ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell