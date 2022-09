Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Gebäude durch Farbschmierereien beschädigt

Badbergen (ots)

Am Samstag beschmierten Unbekannte gegen 22:25 Uhr die Außenwand eines Wohnhauses in der Hauptstraße, welches sich an die Betriebsräume eines Fleischgroßhandels anschließt. Bei der Sachbeschädigung wurde durch Farbschmierereien der Satz "Tiere sind keine Ware" aufgetragen. An der Tat sollen drei Personen beteiligt gewesen sein, die Polizei kontrollierte später einen verdächtigen Pkw. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen, es wird ein Zusammenhang zu einer Sachbeschädigung in Holdorf (https://bit.ly/3feIW9Q) um 21:25 Uhr vermutet. Wer Hinweise zu der Tat in Badbergen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

