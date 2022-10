Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Gegen 20.10 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Täter am Sonntag, 9. Oktober, in eine Wirkstatt an der Roermonder Straße einzubrechen. Sie versuchten die Tür aufzubrechen, als Zeugen, die mit einem Fahrzeug vorbeifuhren, dies bemerkten und den Tätern etwas zuriefen. Daraufhin flüchteten diese in unbekannte Richtung. Sie waren alle etwa 180 Zentimeter gorß und dunkel gekleidet.

