Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall leicht (24.08.2022)

Furtwangen (ots)

Bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Motorradfahrerin am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der Einmündung der Landesstraße 173 zur Bundesstraße 500, Höhe Neueck. Ein aus Richtung Neukirch kommender 67-jähriger VW Golf Fahrer bog von der B 500 nach links in Richtung Gütenbach ab. Dabei stieß er mit einer 23-jährigen Motorradfahrerin zusammen, die mit einer BMW 650 CS von Gütenbach in Richtung Furtwangen fuhr. Beim Zusammenstoß erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Motorrad schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

