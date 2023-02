Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW kommt von Fahrbahn ab - Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Rainau: Dieseldiebstahl

Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagmorgen, 6 Uhr, wurde aus einem LKW MAN, der auf einem Parkplatz der B290 im Bereich des Bucher Stausees abgestellt war, etwa 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Hierzu wurde zuvor der Tankdeckel aufgebrochen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 570 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Pflaumloch: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Freitag gegen 13:30 Uhr befuhr eine 73-jährige Lenkerin eines VW Polo die B29 von Nördlingen in Richtung Bopfingen. Kurz vor dem Ortseingang Pflaumloch kam das Fahrzeug - vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Ursache bei der Fahrerin - nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte nach etwa 100 Meter frontal gegen einen Baum, welcher an der Böschung zur dortigen Bahnlinie stand. An der Böschung kippte das Fahrzeug letztendlich auf das Dach und kam dort zum Endstand. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin, die alleine im Fahrzeug saß, schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die B29 war zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs bis 14:45 Uhr voll gesperrt.

