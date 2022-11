Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221115.3 Sankt Margarethen: Überholvorgang löst Verkehrsunfall aus

Sankt Margarethen (ots)

Am Montag um 17:36 Uhr fuhr ein 25jähriger Autofahrer aus Schiersfeld auf der K63 Richtung Sankt Margarethen. Höhe der Einmündung Neufeld überholte dieser einen Rollerfahrer und kollidierte mit einem 24jährigen Glückstädter, der mit seinem Auto vor dem Rollerfahrer in die gleiche Richtung fuhr und einen Abbiegevorgang nach links begann. Das Fahrzeug des Schiersfelders überschlug sich, überfuhr ein Ortsschild und riss dieses aus der Erde. Das Fahrzeug, besetzt mit einer weiteren weiblichen Insassin und zwei Kleinkindern, blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer verletzte sich schwer, die Insassen und der Fahrer aus Glückstadt verletzten sich leicht. Alle fünf Unfallbeteiligte wurde in umliegende Krankenhäuser verbracht.

