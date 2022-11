POL-IZ: 221115.2 Itzehoe: Möglicher Geschädigter gesucht!

Burg (ots) - Am Donnerstag der vergangenen Woche ist eine Seniorin in Burg Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Im Anschluss an die Tat bediente sich der Dieb außerdem noch an dem Konto der Geschädigten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kurz vor 12.00 Uhr hielt sich eine 80-Jährige bei Aldi in der Bahnhofstraße auf. Als die Dithmarscherin an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ...

mehr