Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 04.02.2023, 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 17:50 Uhr befuhr eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin die Deutschordenstraße von Reichenbach kommend. An der Einmündung in die B 29 wollte sie nach links in Richtung Aalen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eins von links kommenden 20-jährigen VW-Fahrer. Beim Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Aalen: Unfall an der Auffahrt zur B 19

Am Freitag gegen 15:36 Uhr befuhr ein 70-jähriger Lkw-Fahrer die Burgstallstraße an der Auffahrt zur B 19. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er einen 23-jährigen Audi-Fahrer. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro.

Kirchheim am Ries: Unfall mit Verletztem

Am Freitag gegen 17:55 Uhr befuhr ein 69-jähriger Hyundai-Fahrer die Kreisstraße 3305 von Pflaumloch kommen in Richtung Kirchheim am Ries. Kurz nach Goldburghausen wurde der Pkw durch eine Windböe erfasst. In der Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, der 26-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt.

Lorch: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 17:50 Uhr befuhr 36-jähriger Dacia-Fahrer die B297 von Unterkirneck in Richtung Lorch. Hierbei kam er zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden 70-jährigen Mercedes-Fahrer. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell