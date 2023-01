Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5: Schwerer Verkehrsunfall in Höhe AS Ober-Mörlen

Porsche kollidiert mit Streufahrzeug

Friedberg (ots)

+++

Auf der A5 in Fahrtrichtung Norden kam es am frühen Montagmorgen (30.01.2023) zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Ober-Mörlen, in dessen Rahmen eine aus dem Main-Taunus-Kreis stammende, 55-jährige Sportwagen-Fahrerin schwerste Verletzungen erlitt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war gegen 4.20 Uhr der aus dem Vogelsbergkreis stammende, 55 Jahre alte Fahrer eines Streufahrzeuges vom dortigen Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur gewechselt. Die Porsche-Fahrerin, die die auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kassel unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und prallte in das Heck des LKW. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerstverletzte in ein Krankenhaus. Auch der unter Schock stehende LKW-Fahrer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Unfallursachenermittlung beauftragt. Die beiden beteiligten Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt. Im Rahmen des Rettungseinsatzes sowie folgender Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel zeitweise voll gesperrt worden. Mittlerweile rollt der Verkehr wieder über die linke und mittlere Spur. Über die aktuelle Verkehrssituation informiert die Polizei auch über Rundfunkwarnmeldung.

Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizeiautobahnstation in Butzbach zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell