Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrüche in Karben + In Bad Vilbeler Kita eingestiegen + Autoaufbrüche + In Streufahrzeug gekracht

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 27.01.2023

Karben: Einbruchversuch in Petterweil

In der Nacht auf Donnerstag versuchte ein Unbekannter in der Schlossstraße, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zwischen 1.30 Uhr und 8 Uhr hatte der Straftäter vergeblich an einer Terrassentür des Gebäudes gehebelt, die zwar standhielt, dabei jedoch nicht unerheblich beschädigt wurde. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes im Ortsteil Petterweil aufgefallen? Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Karben: Einbrecher in Rendel offenbar gestört

Eine aufgehebelte Terrassentür stellten die Bewohner eines Hauses in der Heinrich-Steih-Straße am Donnerstag gegen 12 Uhr fest. Offenbar hatte sich im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis zum Feststellungszeitpunkt ein Einbrecher an dieser zu schaffen gemacht. Da das Gebäude jedoch augenscheinlich nicht durchsucht und nichts entwendet worden war, geht die Polizei aktuell davon aus, dass der oder die Straftäter möglicherweise gestört worden waren. Vor diesem Hintergrund bitten die Ermittler unter Tel. 06031/6010 um sachdienliche Hinweise: Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen?

Karben: In Wohnhaus eingestiegen

Nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, verschafften sich Einbrecher am Donnerstag zwischen 12.25 Uhr und 18.50 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zutritt zu den Wohnräumen eines Wohnhauses in der Ernst-Reuter-Straße. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes im Ortsteil Burg-Gräfenrode aufgefallen? Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Alarm ausgelöst und geflüchtet

In der Nacht zu Freitag verschafften sich Einbrecher Zutritt in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte in der Willy-Brandt-Straße im Ortsteil Dortelweil. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten die Kriminellen gegen 4.35 Uhr eine dortige Nebeneingangstür aufgehebelt und waren so in den dortigen Schlafraum gelangt. Dabei lösten sie allerdings Alarm aus und flüchteten ohne Beute. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen in der Nacht zu Freitag in der Nähe der genannten Kita verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

Bad Nauheim: Im Fahrzeug zurückgelassene Wertsachen ziehen Diebe an

Aus einem blauen C-Klasse-Mercedes entwendeten Diebe zwischen Donnerstagabend (21.30 Uhr) und Freitagmorgen (7.15 Uhr) eine Männerhandtasche mitsamt darin befindlicher Geldbörse. Um an die im Fußraum abgelegte Beute zu gelangen hatte man kurzerhand eine Seitenscheibe des im Lärchenweg im Ortsteil Schwalheim abgestellten Daimlers zertrümmert. In der Straße "Am Wingert" (OT Schwalmheim) schlugen Straftäter eine Seitenscheibe eines grauen Fiat 500 ein und entwendeten aus dessen Innenraum eine pinke Handtasche von "Guess". Nach bisherigem Kenntnisstand müssen der oder die Täter hier zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr und Freitag, 7 Uhr zugange gewesen sein. Im Zeitraum von Donnerstag, 21.30 Uhr bis Freitag, 7.15 Uhr stahlen Unbekannte in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Ortsteil Schwalheim eine in einem grauen Audi A6 zurückgelassene, dunkelbraune Ledertasche, gefüllt mit Werbeflyern.

Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schwalheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Wölfersheim: Transporter kracht in Streufahrzeug

Iin der Nacht zu Freitag kollidierten auf der B455 in Höhe der Einmündung der L3188 ein Streufahrzeug und ein Fiat Ducato miteinander. Die beiden Fahrzeugführer, ein 36-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis sowie der aus dem Wetteraukreis stammende, 61 Jahre alte Fahrer des Streufahrzeuges erlitten im Rahmen der Kollision Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Gegen 4.15 Uhr war der Fiat-Fahrer aus Richtung Nidda kommend auf der Bundesstraße unterwegs in Richtung Berstadt, als er bisherigen Erkenntnissen zufolge zum Überholen des vorausfahrenden Winterdienstwagens, welcher, offenbar entgegen der Straßenmarkierung, nach links abbiegen wollte, ansetzte und frontal in dessen linke Fahrzeugseite prallte. Da sich für die Streife an der Unfallstelle Hinweise darauf ergeben hatten, dass der 61-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, nahmen sie diesen erst einmal mit zur Dienststelle, wo durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der nicht mehr fahrbereite Fiat wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 18.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

