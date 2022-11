POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Kierspe (ots) - Einer 73-jährigen Kiersperin wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt an der Friedrich-Ebert-Straße die Handtasche gestohlen. Sie hatte die Handtasche an den Griff ihres Einkaufswagens gehängt. Erst am Abend bemerkte sie den Verlust. In der Tasche steckten Papiere und Bankkarte. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

mehr