Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Firma

Attendorn-Ennest (ots)

Aus einem Gießereibetrieb in der Dieselstraße in Ennest haben Unbekannte versucht, am Montag (03.10.2022) gegen 01:48 Uhr, Messingstangen zu entwenden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter zunächst ein Fenster am Gebäude auf und drangen so in die Innenräume ein. Ein Teil der Beute wurde bereits durch die Täter in einem an der Firma vorgefunden Transporter verbracht. Im weiteren Verlauf wurden die Täter offensichtlich gestört und ließen das Fahrzeug an der Örtlichkeit zurück. Der Wert der bereit gelegten Beute liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

